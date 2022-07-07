Новый советник Хабирова и жалобы на «Уфаводоканал»: Главное за день в Уфе и Башкирии

Жителей Уфы приглашают посмотреть так и не вышедшие в российский прокат голливудские блокбастеры, в числе которых «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия», «Фантастические твари. Тайны Дамблдора», «Бэтмен» и другие. Сообщается, что киноленты, так и не появившиеся на большом экране в России уфимцы смогут увидеть в рамках некого проекта «Кинотека», который с 7 июля стартует в кинотеатре «Киномакс». Напомним, десятки зарубежных фильмов в этом году так и не вышли в российский прокат. Крупнейшие кинокомпании, в числе которых Walt Disney, Warner Bros. Sony Pictures, объявили о приостановке выпуска своих фильмов в России.