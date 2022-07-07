Новый советник Хабирова и жалобы на «Уфаводоканал»: Главное за день в Уфе и Башкирии

Сегодня стало известно об уходе из жизни бывшего вице-мэра Уфы Сергея Хоха. В уфимской администрации Хох работал в 2013–2015 годах, далее перешёл на работу в МУП УИС, где занял должность заместителя исполнительного директора. Церемония прощания с бывшим чиновником состоится 9 июля.
Основатель батальона имени Минигали Шаймуратова Алик Камалетдинов стал советником главы региона Радия Хабирова. Сообщается, что должность Камалетдинова звучит, как «советник главы по вопросам взаимодействия с военнослужащими из Башкирии». Напомним, о создании в республике добровольческого батальона Камалетдинов сообщил в соцсетях несколькими неделями ранее — сегодня же стало известно, что батальон прибыл в Оренбург, откуда в дальнейшем отправиться в зону проведения спецоперации.
Новым главой администрации Орджоникидзовского района Уфы стал Альберт Маликов. Об этом сообщил сити-менеджер Ратмир Мавлиев, по словам которого, Маликов «хорошо знает район и его особенности». Отмечается, что ранее Маликов работал управлении главы Башкирии по взаимодействию с муниципальными образованиями.
Жители Уфы массово жалуются на работу «Уфадодоканала». По их словам, до горячей линии компании не дозвониться, а клиентские офисы работают в рабочие часы населения и не готовы принимать горожан в выходные. К тому же, по словам жильцов домов, до компании не доходят показания водяных счетчиков, из-за чего в платежках счета за воду многим горожанам выставляют «по среднему».
Реставрация памятника Салавату Юлаеву в Уфе обойдётся республиканскому бюджету в 14 943 455,70 рублей. Примечательно, что реставрационными работами памятника и прилегающих к нему территорий будет заниматься компания из Казани.
Троих игроков ХК «Салават Юлаев» подозревают в покупке военных билетов через бизнесмена Фарита Самигуллина. По информации СМИ, к услугам опального бизнесмена обратились двое экс- и один действующий игрок хоккейной команды.
Жителей Уфы приглашают посмотреть так и не вышедшие в российский прокат голливудские блокбастеры, в числе которых «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия», «Фантастические твари. Тайны Дамблдора», «Бэтмен» и другие. Сообщается, что киноленты, так и не появившиеся на большом экране в России уфимцы смогут увидеть в рамках некого проекта «Кинотека», который с 7 июля стартует в кинотеатре «Киномакс». Напомним, десятки зарубежных фильмов в этом году так и не вышли в российский прокат. Крупнейшие кинокомпании, в числе которых Walt Disney, Warner Bros. Sony Pictures, объявили о приостановке выпуска своих фильмов в России.