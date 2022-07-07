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Буцаев: РЭО и МГИМО будут развивать потенциал РФ в сфере обращения с отходами

7 июля 10:25
Фото: reo.ru
Российский экологический оператор (РЭО) договорился с Московским государственным институтом международных отношений (МГИМО) о возможном создании в вузе кафедры для подготовки кадров и научного обеспечения перехода к экономике замкнутого цикла. Об этом рассказал генеральный директор ППК «РЭО» Денис Буцаев.

По словам Буцаева, РЭО и МГИМО начинают совместную работу, направленную на развитие научно-образовательного потенциала России в сфере устойчивого развития. Это касается и индустрии обращения с отходами, и перехода к принципам экономики замкнутого цикла. Он рассказал, что в вузе рассматривают возможность создания кафедры под эгидой РЭО и проведения мероприятий со студентами, передает tass.ru.

Цель сотрудничества заключается в подготовке научно-исследовательских, производственных и управленческих кадров в области устойчивого развития, а также в актуализации образовательных программ бакалавриата и магистратуры. Спикеры и студенты от МГИМО будут приглашены на мероприятия ППК «РЭО», а студенты также смогут проходить профессиональную практику в РЭО и его партнерских структурах.

Кроме того, в рамках сотрудничества планируется проведение студенческих олимпиад по экологической и природоохранной тематике.

В 2021 году РЭО основал консорциум по научно-методологическому обеспечению перехода к экономике замкнутого цикла. Туда вошли 15 вузов, отраслевых компаний и представителей бизнеса. В том числе — МГУ, Плехановка. С РЭУ им. Г. В. Плеханова уже реализованы две программы дополнительного профессионального образования.

#Новости#Юлия Кононенко#Общество
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