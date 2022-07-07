Буцаев: РЭО и МГИМО будут развивать потенциал РФ в сфере обращения с отходами

Цель сотрудничества заключается в подготовке научно-исследовательских, производственных и управленческих кадров в области устойчивого развития, а также в актуализации образовательных программ бакалавриата и магистратуры. Спикеры и студенты от МГИМО будут приглашены на мероприятия ППК «РЭО», а студенты также смогут проходить профессиональную практику в РЭО и его партнерских структурах.