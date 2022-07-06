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Задержанных в Петербурге генералов МВД допросят в Москве

6 июля 10:17
Фото: pxhere.com
В Следкоме РФ сообщили, что в столице допросят трех генералов МВД, задержанных за “злоупотребление должностными полномочиями”.

Напомним, 5 июля в прессе появилось сообщение об обысках у возглавляющего ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти Алексея Семенова и помощника главы МВД России Сергея Умнова.

Также iz.ru сообщает, что задержан бывший заместитель начальника ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Иван Абакумов. Он арестован в рамках дела о коррупции.

Отмечается, что обыски у высокопоставленных чиновников МВД связаны с возбужденным 2 года назад делом. Следователи пока не смогли установить сотрудников ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти, наладивших поборы с бизнесменов северной столицы.

В деле фигурирует Фонд содействия программ ГУВД Санкт-Петербурга и области, именно туда шли деньги предпринимателей.

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