Задержанных в Петербурге генералов МВД допросят в Москве

Напомним, 5 июля в прессе появилось сообщение об обысках у возглавляющего ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти Алексея Семенова и помощника главы МВД России Сергея Умнова.
Также iz.ru сообщает, что задержан бывший заместитель начальника ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Иван Абакумов. Он арестован в рамках дела о коррупции.
Отмечается, что обыски у высокопоставленных чиновников МВД связаны с возбужденным 2 года назад делом. Следователи пока не смогли установить сотрудников ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти, наладивших поборы с бизнесменов северной столицы.
В деле фигурирует Фонд содействия программ ГУВД Санкт-Петербурга и области, именно туда шли деньги предпринимателей.