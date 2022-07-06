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Японские эксперты не уверены в эффективности ограничений на российскую нефть

6 июля 10:25
Фото: pxhere.com
На саммите G7 предлагали установить предельные цены, по которым США и союзники будут покупать российскую нефть. Эксперт Токийского фонда Кадзуто Судзуки усомнился в эффективности данной меры.

По словам Судзуки, большая семерка может отказаться от покупки российской нефти выше определенной стоимости, но Индия и Китай едва ли будут действовать также, пишет iz.ru.

С ним согласен основатель японского Института постнефтяной стратегии Нориаки Оба. Он заявил, что любые попытки ограничить доходы РФ от продажи нефти провалятся без участия КНР и Индии.

Оба отметил, что у G7 нет реальных возможностей давить на Россию в нефтяном вопросе. Скорее всего эти обсуждения нужны исключительно для демонстрации единства союзников и “жесткой” позиции.

#Новости#Светлана (Холдинг) Павлова#Общество
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