В Уфе начался процесс над двумя министрами Башкирии Беляевым и Кучарбаевым

Адвокаты Беляева и Кучарбаева считают, что министры не виновны, а в деле нет состава преступления. Следующее заседание назначено на 9 августа.
Напомним, министр строительства Башкирии Рамзиль Кучарбаев и министр ЖКХ республики Борис Беляев проходят по делу о превышении полномочий при строительстве очистных сооружений в Кумертау. Обвинение также предъявлено замначальника Управления капстроительства Рамилю Сафину, начальнику отдела капстроительства и реконструкции этого же ведомства Шадмурату Бикимбетову и экс-замглавы администрации Кумертау Юрию Курову. По версии следствия, из-за того, что они подписали акты приемки работ по строительству очистных, 95 млн рублей бюджетных средств были израсходованы не по целевому назначению.
Все обвиняемые отказались признавать свою вину. На их имущество суд наложил арест для обеспечения возмещения причиненного ущерба. Оба министра, по данным Mkset, находятся под домашним арестом.