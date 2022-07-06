В башкирском Белорецке мужчина посреди улицы избил беременную жену и грозил убийством

В башкирском Белорецке очевидцы стали свидетелями семейного скандала который произошел средь бела дня на улице Точисского. Примечателен он оказался тем, что мужчина избил свою беременную супругу, после чего пытался оказать ей первую помощь, однако как сообщается в пресс-релизе МВД получалось у него это неважно.
Свидетели семейной драмы сообщили об увиденном в полицию и на место прибыл наряд полиции, который задержал 37-летнего любителя помахать кулаками, а его беременную супругу доставил в медучреждение.
Позже правоохранители выяснили, что это был далеко не первый скандал в этой семье, 21-летняя беременная девушка устала терпеть это и намеревалась от 37-летнего супруга уйти, и ее не останавливал даже тот факт, что она беременна. Однако ее муж женщины решил не сдаваться и не отпускать свою даму сердца и просил дать ему шанс на исправление. После чего избил жену на глазах у прохожих. Мало того, по словам женщины мужчина грозил ей и убийством.
В отношении гражданина возбудили сразу два уголовных дела, одно по факту умышленного причинения легкого вреда здоровью, а другое по статье «Угроза убийством», оба они уже расследованы и направлены в суд.
Напомним, проблема домашнего насилия весьма актуальна в России и в Башкирии. В прошлом месяце Mkset публиковал большой материал журналистки Дарьи Кучеренко, которая изучила немало судебных дел о насилии в семье и поговорила с женщинами, которые стали его жертвами. А главное рассказала о том как быть женщинам, которые столкнулись с этой бедой.