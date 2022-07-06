В Башкирии откроется музейный комплекс Шульган-Таш, но посетить его будет нельзя

По словам руководителя региона, на создание единственного в России музея наскального искусства эпохи палеолита было потрачено много усилий. Также Радий Хабиров отметил, что первое большое мероприятие состоится здесь уже в ближайшее время. Так, 9 июля здесь должно состояться официальное открытие Международного года фундаментальных наук в России в интересах устойчивого развития.