В Башкирии откроется музейный комплекс Шульган-Таш, но посетить его будет нельзя

Музейный комплекс Шульган-Таш откроется в Башкирии девятого июля, но будет недоступен для посещения граждан. Об этом сообщил в соцсетях глава республики Радий Хабиров.
По словам руководителя региона, на создание единственного в России музея наскального искусства эпохи палеолита было потрачено много усилий. Также Радий Хабиров отметил, что первое большое мероприятие состоится здесь уже в ближайшее время. Так, 9 июля здесь должно состояться официальное открытие Международного года фундаментальных наук в России в интересах устойчивого развития.
Глава региона также отметил, что в связи с проведением в этот день мероприятий музейный комплекс с пещерой будут закрыты, добавив, что жители республики смогут посетить их в любой другой день.