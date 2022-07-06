В Башкирии 35,2 миллиона рублей взыскали с Минтранса за дорогу-долгострой

В октябре 2021 года от Минтранса республики последовало заявление, что рассмотрение вопроса по реализации проекта намечено на 2024 год, добавив при этом, что сам контракт с «ВЭБ.РФ» в ведомстве считают действующим, а также выразили несогласие с требованием о взыскании процентов в связи с целевым бюджетным финансированием.