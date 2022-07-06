Озвучен срок проведения онлайн-распродажи товаров IKEA в Уфе

Сегодня, 6 июля, в уфимской IKEA вновь открылся магазин шведских продуктов, но, как мы уже сообщали, ажиотажа среди покупателей пока не наблюдается.
Как рассказали сотрудники магазина корреспонденту Mkset, посетителей сегодня было, действительно, мало. Связали они это с тем, что официально об открытии не разглашалось, когда же информация «разойдется», они ожидают больше покупателей.
Отметим, что магазин шведских товаров будет работать все время, пока длится онлайн-распродажа, по их предположению, продлится она до середины августа. Кроме того, как сообщили сотрудники IKEA корреспонденту Mkset, продукты будут продолжать поступать.