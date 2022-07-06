На «Уфаоргсинтезе» завершили очередной этап технического перевооружения

Помимо этого, на «Уфаоргсинтезе» полностью вынесен из-под земли трубопровод водоблока, что значительно уменьшит затраты на его обслуживание и повысит надежность обеспечения промышленной водой производств синтетического этилового спирта, полиэтилена, фенола и ацетона. Также произведена замена 80% трубопроводов прямой и обратной промышленной воды, благодаря чему существенно сократились расходы технической воды на подпитку водоблока и затраты на перекачку стоков на биологические очистные сооружения «Башнефть-Уфанефтехим».