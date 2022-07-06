На «Уфаоргсинтезе» завершили очередной этап технического перевооружения

ПАО «Уфаоргсинтез» (нефтехимическое предприятие АНК «Башнефть», входящей в состав НК «Роснефть») модернизировало системы водоснабжения и водоотведения. Как сообщили в «Башнефти», проведенные мероприятия позволят сэкономить энергопотребление до 330 мегаватт в год и значительно оптимизировать процесс обслуживания трубопроводов.
«Уфаоргсинтез» — одно из крупнейших нефтехимических предприятий России, которое специализируется на крупнотоннажном производстве высококачественной продукции органического синтеза и полимерных материалов — фенола, ацетона, полиэтилена, полипропилена.
В 2018 году на «Уфаоргсинтезе» завершена реконструкция установки по производству кумола (изопропилбензола) производительностью 170 тысяч тонн в год. В 2019 году проведена опытно-промышленная наработка пяти новых марок каучуков СКЭПТ.
Системы водоснабжения и водоотведения имеют важнейшее значение для обеспечения бесперебойной деятельности завода. Главным элементом проведенного теперь технического перевооружения является новый двигатель охлаждающей установки, который потребляет в два раза меньше электроэнергии по сравнению с предыдущим аналогом и обеспечивает основную часть энергосбережения проекта.
В рамках реализации данного проекта было осуществлено техническое перевооружение градирни (это устройство для охлаждения большого количества воды направленным потоком атмосферного воздуха). В результате снизилось на 30% ее энергопотребление и сократились потери воды в процессе охлаждения.
Помимо этого, на «Уфаоргсинтезе» полностью вынесен из-под земли трубопровод водоблока, что значительно уменьшит затраты на его обслуживание и повысит надежность обеспечения промышленной водой производств синтетического этилового спирта, полиэтилена, фенола и ацетона. Также произведена замена 80% трубопроводов прямой и обратной промышленной воды, благодаря чему существенно сократились расходы технической воды на подпитку водоблока и затраты на перекачку стоков на биологические очистные сооружения «Башнефть-Уфанефтехим».
Осуществленное техническое перевооружение систем водоснабжения и водоотведения на «Уфаоргсинтезе» является частью комплекса мероприятий по оптимизации производственных процессов, в том числе в сфере экономии энергоресурсов.
Отметим, что развитие технологического потенциала и обеспечения безаварийной работы промышленных объектов — одни из ключевых приоритетов стратегии «Роснефть-2030». Как один из лидеров глобальной энергетики Компания внедряет технологии, минимизирующие влияние на окружающую среду.