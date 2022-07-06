Как параллельный импорт отразится на стоимости гаджетов

Кроме того, с ввезенной с помощью параллельного импорта техникой могут возникать определенные сложности. Так, при покупке гаджетов может появиться необходимость в обновлении программного обеспечения, либо смартфоны могут быть настроены только под зарубежных операторов связи. Более того, покупатели в России могут столкнуться со сложностями связанными с гарантийным обслуживанием, а также и вовсе получить подделку.