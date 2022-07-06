Башкирия потратит на VIP-обслуживание в аэропортах и питание на приемах 3,7 млн

Заказчиком выступает Управделами главы Башкирии. Подрядчик должен будет организовать прибытие пассажиров и сопровождающих лиц в ВИП-зал Международного аэропорта «Уфа» для прохождения всех необходимых формальностей (регистрации билетов, сдачи багажа, оформления оружия и др.) не позднее чем за час до времени вылета на внутренних воздушных линиях и не позднее чем за один час 20 минут до вылета в другие страны.
В залах должны быть установлены системы телевещания, обеспечен беспроводной доступ в интернет, размещена визуальная информация о вылетающих/прилетающих рейсах, выделена отдельная зона для организации пресс-подхода. Необходимо, чтобы в VIP-зале было охранное видеонаблюдение. Исполнитель должен обеспечить индивидуальную регистрацию пассажиров, оформление багажа и ручной клади, индивидуальное приглашение на посадку, отдельное прохождение контроля службы безопасности, ускоренное прохождение таможенного и паспортного контроля в сопровождении сотрудника ВИП-зала, а также доставку от трапа воздушного судна на отдельном автотранспорте.
Кроме того, управделами также ищет подрядчика по организации питания при проведении официальных приемов, заседаний, совещаний, встреч и иных мероприятий, в том числе выездных. Исполнитель должен приготовить, подать блюда, предусмотренные заказчиком в перечне, предусмотреть сервировку столов, оформление и уборку помещения до и после мероприятия. В перечень включены первые и вторые блюда, гарниры, салаты, закуски, тарталетки, канапе, бутерброды, выпечка, десерты, сухофрукты, орехи, дополнения к чайному столу, хлеб, соусы, горячие, безалкогольные и алкогольные (вино и коньяк) напитки – всего 135 наименований. Подача должна быть как порционной, так и рассчитанной на несколько гостей. В меню включены блюда традиционной и башкирской кухни. Самое дорогое – запеченный с яблоками и черносливом гусь. Рассчитанное на как минимум пять человек блюдо оценено в 2550 рублей.