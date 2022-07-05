Юрист Гордон заявила о возбуждении уголовного дела о насилии в ХК «ТОРОС» в Башкирии

Инцидентом еще в мае, сразу после того как о нем стало известно широкой общественности, заинтересовались как надзорные органы, так и следственный комитет — оба ведомства тогда начали проверку. Хоккейный клуб «ТОРОС» также комментировал ситуацию и сообщал о том, что после произошедшего сразу была инициирована служебная проверка. Упомянем и о том, что мать ребенка, в котором предполагают зачинщика жутковатых игр, сделала заявление о том, что дети ни в чем не виноваты.