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Юрист Гордон заявила о возбуждении уголовного дела о насилии в ХК «ТОРОС» в Башкирии

5 июля 10:29
Фото: 1MI
О возбуждении уголовного дела по факту насилия подростками над 11-летним мальчиком сообщила Федерация правовой защиты спорта.

Федерация правовой защиты спорта заявила, что им «удалось добиться возбуждения уголовного дела по факту насилия подростками 11-летнего мальчика». Об этом 30 июня сообщалось в группе Федерации «Вконтакте».

В конце мая нынешнего года известная журналистка и юристка Катя Гордон рассказала о том, что на сборах ХК «ТОРОС» в городе Туймазы подростки якобы надругались над членом команды, отказавшимся от сексуальных игр во время турнира. В том же сообщении Гордон сообщала, что его якобы били, а также якобы окунали в унитаз и мочились ему на лицо.

Инцидентом еще в мае, сразу после того как о нем стало известно широкой общественности, заинтересовались как надзорные органы, так и следственный комитет — оба ведомства тогда начали проверку. Хоккейный клуб «ТОРОС» также комментировал ситуацию и сообщал о том, что после произошедшего сразу была инициирована служебная проверка. Упомянем и о том, что мать ребенка, в котором предполагают зачинщика жутковатых игр, сделала заявление о том, что дети ни в чем не виноваты.

Mkset обратился за комментарием в пресс-службу Следкома по Башкирии, но оперативно подтвердить или же опровергнуть информацию о возбуждении уголовного дела не удалось.

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