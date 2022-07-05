mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

ЮГМК займется развитием ДНР и ЛНР

5 июля 08:50
Фото: donbassweb
Между АО «Концерн «Уралвагонзавод» и ООО «Южный горно-металлургический комплекс» (ЮГМК) подписан договор о сотрудничестве. Партнеры объединят усилия ради инновационного развития Донбасса.

Соглашение было заключено в Екатеринбурге в ходе международной промышленной выставки «Иннопром» пятого июля. Стороны планируют расширить экономические, кооперационные и научно-технические связи площадок ЮГМК и «Уралвагонзавода». Помимо этого, они не забудут о развитии и модернизации. Об этом пишет tagilcity.ru.

По словам генерального директора ООО «Южный горно-металлургический комплекс» Евгения Юрченко, договор имеет большую важность для установления долгосрочных партнерских и взаимовыгодных отношений между крупным, инновационным и системообразующим бизнесом России и быстро развивающейся, высокоэффективной индустрией ЛНР и ДНР.

В Донбассе находятся семь металлургических площадок. Всеми ими управляет ЮГМК. Эти производства в первый раз принимали участие в выставке «Иннопром». Их товары были представлены на стенде предприятий металлургической отрасли ЛНР и ДНР.

Виды продукции, выпускаемые филиалами ООО «Южный горно-металлургический комплекс», представили в каждой нише рынка металлургии. Например, на коксохимических мощностях холдинга делают высококачественный кокс и традиционные побочные продукты коксования. В доменных цехах изготавливают чугун и для цехов стального передела ЮГМК, и для внешнего рынка. Конвертерное производство специализируется на высококачественной стали различных марок. Прокатная группа цехов ООО «Южный горно-металлургический комплекс» производит все виды проката. Здесь имеется в виду не только листовой и сортовой прокат, но и арматура и проволока. Также филиалы ЮГМК снабжают рынок флюсовым известняком, строительным щебнем и ферросплавами различных марок. Предприниматели рассчитывают, что товары предприятий ООО «Южный горно-металлургический комплекс» начнут пользоваться спросом при восстановлении ЛНР и ДНР.

Евгений Юрченко заявил, что годом ранее ЮГМК стал вводить в эксплуатацию металлургические предприятия Донбасса. Были погашены долги по заработной плате. Позже саму зарплату увеличили. Инвестиции помогли восстановить производственный цикл на предприятиях и наладить цепочки поставок. Для ЮГМК характерна серьезная социальная ответственность. перед своим многочисленным персоналом, перед ДНР и ЛНР. Донбасс нуждается в продукции комплекса.

#Новости#Ольга Земскова#Общество
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Вчера, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Вчера, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
24 октября, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Вчера, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
24 октября, 13:48