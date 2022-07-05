ЮГМК займется развитием ДНР и ЛНР

Виды продукции, выпускаемые филиалами ООО «Южный горно-металлургический комплекс», представили в каждой нише рынка металлургии. Например, на коксохимических мощностях холдинга делают высококачественный кокс и традиционные побочные продукты коксования. В доменных цехах изготавливают чугун и для цехов стального передела ЮГМК, и для внешнего рынка. Конвертерное производство специализируется на высококачественной стали различных марок. Прокатная группа цехов ООО «Южный горно-металлургический комплекс» производит все виды проката. Здесь имеется в виду не только листовой и сортовой прокат, но и арматура и проволока. Также филиалы ЮГМК снабжают рынок флюсовым известняком, строительным щебнем и ферросплавами различных марок. Предприниматели рассчитывают, что товары предприятий ООО «Южный горно-металлургический комплекс» начнут пользоваться спросом при восстановлении ЛНР и ДНР.