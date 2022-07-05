ЮГМК займется развитием ДНР и ЛНР

Соглашение было заключено в Екатеринбурге в ходе международной промышленной выставки «Иннопром» пятого июля. Стороны планируют расширить экономические, кооперационные и научно-технические связи площадок ЮГМК и «Уралвагонзавода». Помимо этого, они не забудут о развитии и модернизации. Об этом пишет tagilcity.ru.
По словам генерального директора ООО «Южный горно-металлургический комплекс» Евгения Юрченко, договор имеет большую важность для установления долгосрочных партнерских и взаимовыгодных отношений между крупным, инновационным и системообразующим бизнесом России и быстро развивающейся, высокоэффективной индустрией ЛНР и ДНР.
В Донбассе находятся семь металлургических площадок. Всеми ими управляет ЮГМК. Эти производства в первый раз принимали участие в выставке «Иннопром». Их товары были представлены на стенде предприятий металлургической отрасли ЛНР и ДНР.
Виды продукции, выпускаемые филиалами ООО «Южный горно-металлургический комплекс», представили в каждой нише рынка металлургии. Например, на коксохимических мощностях холдинга делают высококачественный кокс и традиционные побочные продукты коксования. В доменных цехах изготавливают чугун и для цехов стального передела ЮГМК, и для внешнего рынка. Конвертерное производство специализируется на высококачественной стали различных марок. Прокатная группа цехов ООО «Южный горно-металлургический комплекс» производит все виды проката. Здесь имеется в виду не только листовой и сортовой прокат, но и арматура и проволока. Также филиалы ЮГМК снабжают рынок флюсовым известняком, строительным щебнем и ферросплавами различных марок. Предприниматели рассчитывают, что товары предприятий ООО «Южный горно-металлургический комплекс» начнут пользоваться спросом при восстановлении ЛНР и ДНР.
Евгений Юрченко заявил, что годом ранее ЮГМК стал вводить в эксплуатацию металлургические предприятия Донбасса. Были погашены долги по заработной плате. Позже саму зарплату увеличили. Инвестиции помогли восстановить производственный цикл на предприятиях и наладить цепочки поставок. Для ЮГМК характерна серьезная социальная ответственность. перед своим многочисленным персоналом, перед ДНР и ЛНР. Донбасс нуждается в продукции комплекса.