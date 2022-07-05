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В Уфе дедушка пытался транспортировать пивной кег, но тот взорвался у него в ногах

5 июля 15:42
Фото: 1MI
Видео пенной находки и не менее пенного взрыва было опубликовано в соцсетях 5 июля.

5 июля в одном из популярных телеграм-каналов Башкирии появилось интересное и немного печальное видео. На нем в одном из дворов Уфы пожилой мужчина сделал весьма интересную находку — пивной кег. Стройный и поджарый пожилой мужчина находке судя по всему обрадовался и решил ее транспортировать куда следует. Чтобы не перегружать спину дедушка передвигал тару ногами, однако это оказалось не лучшим решением.

На запись камер наблюдения попал момент взрыва кеги с пивом и секундная «пенная вечеринка», в которой участвовал не только дедушка, но и молодые люди, которые проходили мимо. Примечательно, что реакция на взрыв баллона у молодого поколения была куда ярче, чем у дедушки. Из-за её эмоциональности и нецензурности видео публикоутся без звука. дедушка же на взрыв находки отреагировал мужественно, лишь отряхнул от напитка свою парусиновую шляпу и дальше последовал по своим делам.

#Новости#Ирина Деревянчук#Город#Видео
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