В Башкирии осудили мужчину за пьяное и ложное сообщение о взрыве в ночном клубе

22-летний телефонный хулиган полностью признал свою вину и в своем экстравагантном деянии раскаялся, к тому же дал явку с повинной и активно содействовал расследованию, все это суд счел смягчающими обстоятельствами. Однако приговор молодому мужчине еще не вступил в законную силу, а значит может быть обжалован.