Минеева: Объем поддержки компаний на данный момент составляет около 46 млрд рублей

“Отвечая на запросы бизнеса, в том числе через институт уполномоченного, столичные власти уже реализовали многие востребованные меры поддержки и сервисы для предпринимателей: льготное онлайн-кредитование МСП на любые цели до 5 млн рублей без залога, поручительств и длительного сбора документов; льготные кредиты и гранты до 100 млн руб. на создание импортозамещающих производств; сервис подбора альтернативных поставщиков; площадка товарной кооперации на портале поставщиков; центр поддержки промышленности. При этом наша основная задача - сфокусировать меры поддержки и убрать административные барьеры”, - прокомментировала она.