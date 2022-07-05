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Адвокат ректора РАНХиГС сообщил, что Владимиру Мау не предъявляли новых обвинений

5 июля 13:39
Фото: er.ru
Алексей Дудник рассказал, что в настоящий момент актуальным остается обвинение, которое было оглашено в суде. В новой редакции его Владимиру Мау не предъявляли.

Напомним, ректора Российской академии народного хозяйства и государственной службы Владимира Мау задержали 30 июня. Об этом пишут «Новые известия».

Мау своей вины не признает, настаивая на абсурдности обвинений в свой адрес. До 7 августа он отбывает домашний арест в своей московской квартире. Постановление суда пока не вступило в силу и может быть обжаловано в апелляционной инстанции. Как следует из материалов дела, показания на Мау дала экс-замминистра просвещения Марина Ракова: она содержится под стражей по делу о хищении. Следствие провело между ними очную ставку, в ходе которой ректор отверг обвинения.

Ректор РАНХиГС Владимир Мау был помещен под домашний арест по решению Тверского райсуда Москвы. Стало известно, что Мау не предъявляли обвинения в хищении средств в размере 21 миллиона рублей, как сообщали СМИ. В постановлении речь идет о хищении денежных средств в особо крупном размере в сумме свыше миллиона рублей.

Ранее фигурантами дела об оформлении подложных трудовых договоров стали экс-замминистра просвещения Марина Ракова и ректор Шанинки Сергей Зуев. Их обвиняют в фиктивном трудоустройстве 12 человек, которые, как предполагают следователи, получили как раз около 21 миллиона рублей, фактически не работая в Институте общественных наук РАНХиГС.

#Новости#Ольга Земскова#Общество
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