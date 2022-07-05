Адвокат ректора РАНХиГС сообщил, что Владимиру Мау не предъявляли новых обвинений

Мау своей вины не признает, настаивая на абсурдности обвинений в свой адрес. До 7 августа он отбывает домашний арест в своей московской квартире. Постановление суда пока не вступило в силу и может быть обжаловано в апелляционной инстанции. Как следует из материалов дела, показания на Мау дала экс-замминистра просвещения Марина Ракова: она содержится под стражей по делу о хищении. Следствие провело между ними очную ставку, в ходе которой ректор отверг обвинения.