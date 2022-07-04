VK Fest проведёт серию открытых вечеринок в «Депо» с участием Джарахова, Егора Шипа

Константин Сидорков, директор музыкальных и событийных проектов VK:«Главная цель наших вечеринок — создать фестивально-концертное настроение и подготовить всех к одному из главных событий этого лета — VK Fest, который уже семь лет объединяет пользователей, артистов и блогеров. Свободный вход позволит всем желающим погрузиться в атмосферу музыки, развлечений и жаркого лета в ожидании начала самого масштабного open-air страны».