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В Евросоюзе сожалеют о возможном разрыве дипотношений между Россией и Болгарией

4 июля 05:29
Фото: pixabay.com
Во внешнеполитической службе Европейского союза заявили, что ЕС сожалеет о «необоснованной угрозе России» разорвать дипломатические отношения с Болгарией.

RT приводит заявление ведомства:

«Евросоюз сожалеет о необоснованной угрозе РФ разорвать дипломатические отношения с Болгарией в ответ на решение Болгарии, полностью соответствующее международному праву, выслать 70 сотрудников российского посольства, которые действовали в нарушение Венской конвенции о дипломатических сношениях».

Евросоюз с Болгарией полностью солидарен, подчеркивает в своем заявлении внешнеполитическая служба ЕС.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что решение Болгарии выслать российских дипломатов и сотрудников посольства принято по заказу внешних сил.

Позже Элеонора Митрофанова, посол России в Софии, сообщила, что из-за прецедента с массовой высылкой из Болгарии российских дипломатов, Россия, возможно, разорвет с этим государством все дипломатические отношения.

#Новости#Ольга Земскова#Общество
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