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Предложение о льготе на регистрацию жилья поддержали в Союзе пенсионеров

4 июля 05:24
Фото: pixabay.com
Валерий Рязанский, председатель Союза пенсионеров России поддержал инициативу депутата Государственной думы Евгения Федорова об освобождении граждан пенсионного возраста от пошлины на регистрацию жилья, которую они получили по наследству.

«Всё, что связано с дополнительными льготами и преференциями в адрес наших пенсионеров, у которых низкие доходы, должно быть поддержано», — подчеркнул Рязанский в своей беседе с .

Евгений Федоров, предложивший новую льготу для пенсионеров: освобождение от пошлины на регистрацию жилья, пояснил свое решение. По его словам, согласно действующему законодательству, граждане, и пенсионеры в том числе, обязаны уплатить пошлину в размере двух тысяч рублей за регистрацию прав собственности на недвижимое имущество, полученное ими в наследство. По мнению парламентария для людей пенсионного возраста такая сумма может оказаться существенной.

#Новости#Ольга Земскова#Общество
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