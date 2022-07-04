Пожар в усадьбе и новое граффити с Шатуновым: Главное за день в Уфе и Башкирии

Находящегося под следствием по обвинению в получении взяток заместителя главы администрации Мелеузовского района вновь подозревают в получении взятки. По предварительной информации, за два миллиона рублей чиновник обещал принять жильё, предназначенное для детей-сирот, несмотря на множественные недочёты. Если этот скандал был связан с жильем, то новый — уже с дорогами. Сообщается, что за 200 тысяч рублей чиновник обещал принять проезд Давлеткулово — Сухаревка, опять же, закрыв глаза на недочёты при ремонте.