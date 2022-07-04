Автоэксперт не рекомендует бросать машины вне охраняемых стоянок

Значительно усложняет жизнь угонщикам вторая система сигнализации, однако установку её следует доверять только уполномоченным дилером организациям. Можно также применить механические противоугонные устройства, например, запоры на КПП или руль. А если есть деньги, то можно установить спутниковую противоугонку.