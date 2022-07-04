Автоэксперт не рекомендует бросать машины вне охраняемых стоянок

Posted 4 июля 2022,, 12:37
Published 4 июля 2022,, 12:37
Modified Сегодня, 20:28
Updated Сегодня, 20:28
Он рекомендовал оставлять автомобиль только на охраняемых паркингах, а если их нет, то ставить машину в освещенной зоне, желательно рядом с камерами наружного наблюдения.
Значительно усложняет жизнь угонщикам вторая система сигнализации, однако установку её следует доверять только уполномоченным дилером организациям. Можно также применить механические противоугонные устройства, например, запоры на КПП или руль. А если есть деньги, то можно установить спутниковую противоугонку.
Моржаретто также назвал наиболее угоняемые в РФ автомобили — это ЛАДЫ. Их в нашей стране довольно много, и эти машины редко страхуют.