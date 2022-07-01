РЭО начал собирать заявки на «Зеленую премию — 2022»

По словам ППК «РЭО» Дениса Буцаева, год назад «Зеленая премия» уже продемонстрировала свою востребованность и помогла компании определить самые эффективные новые инициативы в сфере обращения с отходами. Конкурс, который планируется проводить каждый год, помогает выявлять перспективные кейсы и дает экоактивистам возможность громко заявить о себе. В этом году прием заявок на участие в конкурсе будет вестись в шести номинациях. Помимо категорий прошлых лет, перечень пополнила номинация «Технологические и цифровые проекты». Буцаев отметил, что сейчас практически все сферы жизни соприкасаются с цифрой, и экология не стала исключением. РЭО планирует находить такие технологические и цифровые решения, которые помогут вести цифровизацию и развитие экологической отрасли более эффективно. Глава ППК надеется, что благодаря конкурсу удастся открыть новые имена, а также рад приветствовать и тех, кто участвовал в отборе год назад.