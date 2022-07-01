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РЭО начал собирать заявки на «Зеленую премию — 2022»

1 июля 07:37
Фото: pixabay.com
Публично-правовая компания «Российский экологический оператор» (РЭО) анонсировала старт приема заявок на участие в «Зеленой премии — 2022». К конкурсу будут допущены лучшие проекты, посвященные популяризации осознанного потребления и правильного обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО).

В этом году в конкурсе появится новая номинация, участники которой также смогут сразиться за главный приз в ходе очного этапа отбора. Награждение победителей будет проходить в Москве в конце года, пишет 360tv.ru.

По словам ППК «РЭО» Дениса Буцаева, год назад «Зеленая премия» уже продемонстрировала свою востребованность и помогла компании определить самые эффективные новые инициативы в сфере обращения с отходами. Конкурс, который планируется проводить каждый год, помогает выявлять перспективные кейсы и дает экоактивистам возможность громко заявить о себе. В этом году прием заявок на участие в конкурсе будет вестись в шести номинациях. Помимо категорий прошлых лет, перечень пополнила номинация «Технологические и цифровые проекты». Буцаев отметил, что сейчас практически все сферы жизни соприкасаются с цифрой, и экология не стала исключением. РЭО планирует находить такие технологические и цифровые решения, которые помогут вести цифровизацию и развитие экологической отрасли более эффективно. Глава ППК надеется, что благодаря конкурсу удастся открыть новые имена, а также рад приветствовать и тех, кто участвовал в отборе год назад.

Помимо этого, предполагается, что в 2022 году участники смогут посетить очный этап отбора, на который будут приглашены авторы трех лучших проектов в рамках каждой из шести категорий. Участники смогут ознакомиться с экспертным разбором своих проектов, получат возможность представить собственные разработки на Российской экологической неделе осенью этого года, а также побороться за гранты на реализацию авторских инициатив.

«Зеленая премия — 2022» будет представлена следующими номинациями: «Общественные проекты», «Корпоративные проекты», «Образовательные проекты», «Просветительские проекты», «Технологические и цифровые проекты» и «Регионы России». К участию в конкурсе приглашаются юридические и физические лица. Прием заявок будет вестись до конца лета. Узнать всю информацию об участии в премии и оставить заявку можно на сайте РЭО.

#Новости#Ольга Земскова#Общество
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