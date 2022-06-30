Обыски, «сухой закон» и поднятие флагов: Главное за день в Башкирии

Также сегодня в Башкирии был принят закон о подъёме государственных флагов в школах. Сообщается, что церемония поднятия флагов будет проходить в рамках празднования Дня знаний — 1 сентября, а также при проведении в учебных учреждениях других праздничных мероприятий.