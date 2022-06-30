mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 30 июня 2022, 17:13

Published 30 июня 2022, 17:13

Modified 3 февраля, 07:05

Updated 3 февраля, 07:05

Обыски, «сухой закон» и поднятие флагов: Главное за день в Башкирии

Обыски, «сухой закон» и поднятие флагов: Главное за день в Башкирии

30 июня 2022, 17:13
Фото: Артур Салимов. 1MI.
О главных событиях 30 июня — в материале Mkset

Закон о полном запрете на продажу алкоголя в селе Якутово был принят сегодня в ходе заседания в Курултае Башкирии. Напомним, несколькими неделями ранее жители двух сёл Куюргазинского района республики — Якшимбетово и Якутово выступили с обращением ввести в населённых пунктах «сухой закон». Данную инициативу прокомментировал председатель Госсобрания Константин Толкачев, отметив, что данная мера представляет собой некий эксперимент.

Также сегодня в Башкирии был принят закон о подъёме государственных флагов в школах. Сообщается, что церемония поднятия флагов будет проходить в рамках празднования Дня знаний — 1 сентября, а также при проведении в учебных учреждениях других праздничных мероприятий.

В Уфе прошли обыски у члена либертарианской партии Олега Мамедова. Примечательно, что самого Мамедова на момент проведения обысков дома не оказалось, при этом силовики изъяли из квартиры ноутбук, роутер, а также изучили личные переписки на телефоне бабушки Олега Мемедова.

Отель Crowne Plaza, которым владеет семья премьер-министра республики Андрея Назарова, продолжит свою работу под новым названием. Отметим, что ребрендинг единственного в Уфе пятизвёздочного отеля связан с уходом из России британской компании InterContinental Hotel Group, куда входит и бренд Crowne Plaza. Как отмечается в обращении, опубликованном на сайте отеля, несмотря на смену названия отель продолжит по-прежнему оказывать гостиничные услуги на высоком уровне.

Жители Туймазинского района республики украсили ямы на дороге портретом главы района. Таким образом местные жители хотят привлечь внимание властей к плохому состоянию дорожного покрытия в районе. Отметим, что аналогичную акцию несколькими неделями ранее провели жители города Стерлитамак, украсившие ямы на дороге портретами главы региона Радия Хабирова и других чиновников.

Последняя песня ушедшего из жизни несколькими днями ранее Юрия Шатунова была посмертно опубликована сегодня на YouTube. На данный момент видео на композицию «Каждому своё» приближается к отметке в один миллион просмотров.

#Азамат Нухов#Общество#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика