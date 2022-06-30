Обыски, «сухой закон» и поднятие флагов: Главное за день в Башкирии

Posted 30 июня 2022, 17:13
Published 30 июня 2022, 17:13
Modified 3 февраля, 07:05
Updated 3 февраля, 07:05
Закон о полном запрете на продажу алкоголя в селе Якутово был принят сегодня в ходе заседания в Курултае Башкирии. Напомним, несколькими неделями ранее жители двух сёл Куюргазинского района республики — Якшимбетово и Якутово выступили с обращением ввести в населённых пунктах «сухой закон». Данную инициативу прокомментировал председатель Госсобрания Константин Толкачев, отметив, что данная мера представляет собой некий эксперимент.
Также сегодня в Башкирии был принят закон о подъёме государственных флагов в школах. Сообщается, что церемония поднятия флагов будет проходить в рамках празднования Дня знаний — 1 сентября, а также при проведении в учебных учреждениях других праздничных мероприятий.
В Уфе прошли обыски у члена либертарианской партии Олега Мамедова. Примечательно, что самого Мамедова на момент проведения обысков дома не оказалось, при этом силовики изъяли из квартиры ноутбук, роутер, а также изучили личные переписки на телефоне бабушки Олега Мемедова.
Отель Crowne Plaza, которым владеет семья премьер-министра республики Андрея Назарова, продолжит свою работу под новым названием. Отметим, что ребрендинг единственного в Уфе пятизвёздочного отеля связан с уходом из России британской компании InterContinental Hotel Group, куда входит и бренд Crowne Plaza. Как отмечается в обращении, опубликованном на сайте отеля, несмотря на смену названия отель продолжит по-прежнему оказывать гостиничные услуги на высоком уровне.
Жители Туймазинского района республики украсили ямы на дороге портретом главы района. Таким образом местные жители хотят привлечь внимание властей к плохому состоянию дорожного покрытия в районе. Отметим, что аналогичную акцию несколькими неделями ранее провели жители города Стерлитамак, украсившие ямы на дороге портретами главы региона Радия Хабирова и других чиновников.
Последняя песня ушедшего из жизни несколькими днями ранее Юрия Шатунова была посмертно опубликована сегодня на YouTube. На данный момент видео на композицию «Каждому своё» приближается к отметке в один миллион просмотров.