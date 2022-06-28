В Перми сотрудники ПЦБК и жители Голованова очистили от мусора берег реки Чусовой

Руководитель комитета по социальной культуре и благотворительности Союза активной молодежи ГП «ПЦБК» Анастасия Куликова рассказала, что экологическая акция была направлена именно на уборку береговых линий водных объектов. Организаторы акции хотели, чтобы мероприятие «Чистый берег» из акции зеленых превратилось в полезную привычку для всех туристов. По мнению Куликовой, отдых на природе всегда предполагает последующую уборку за собой – ведь это помогает надолго сохранить природные ресурсы.