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Политолог из США назвал политику Вашингтона по отношению к Украине “глупой”

28 июня 05:06
Фото: pixabay.com
Политолог Джон Миршаймер написал статью для The National Interest. В ней говорится, что Штаты помогают Украине двигаться дорогой фальшивых побед.

По мнению Миршаймера, действия Соединенных Штатов на самом деле приведут Украину к краху. После чего история осудит американцев и их союзников за “поразительно глупую политику в отношении Украины”, пишет iz.ru.

Автор материала Соединенные Штаты и их сателлиты несут прямую ответственность за конфликт на Украине. Они развязали его, причем еще в 2008 году, когда начались разговоры о вступлении Грузии и Украины в НАТО. Уже тогда было понятно, что продолжение движения в данном направлении приведут к конфликту с Россией.

И Байден, и его предшественники-президенты, по словам Миршаймера, игнорировали четкие сигналы, исходящие от Кремля. В итоге началось вооруженное противостояние.

Политолог считает, что конфликт на Украине будет затяжным, а его последствия ударят по всему миру.

#Новости#Ольга Земскова#Общество
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