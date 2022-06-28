Политолог из США назвал политику Вашингтона по отношению к Украине “глупой”

По мнению Миршаймера, действия Соединенных Штатов на самом деле приведут Украину к краху. После чего история осудит американцев и их союзников за “поразительно глупую политику в отношении Украины”, пишет iz.ru.
Автор материала Соединенные Штаты и их сателлиты несут прямую ответственность за конфликт на Украине. Они развязали его, причем еще в 2008 году, когда начались разговоры о вступлении Грузии и Украины в НАТО. Уже тогда было понятно, что продолжение движения в данном направлении приведут к конфликту с Россией.
И Байден, и его предшественники-президенты, по словам Миршаймера, игнорировали четкие сигналы, исходящие от Кремля. В итоге началось вооруженное противостояние.
Политолог считает, что конфликт на Украине будет затяжным, а его последствия ударят по всему миру.