Татьяна Минеева: В России нужно снизить давление на субъекты МСП

«Сегодня малый и средний бизнес в России являются не только буфером, но и драйвером экономики. Поэтому ему нужно реальное снижение уголовного и административного пресса — с проверками получше, но остались отчетность, уголовное давление, добавились цифровые системы контроля. Кроме того, нужен доступный капитал. Последнее — системная проблема 30 лет российской экономики, — рассказал Свириденко. — Кроме того, имеется ряд вопросов и к структуре малых и средних предприятий, поскольку в ней преобладает торговля, а доля производственного бизнеса мала. Поэтому в более сбалансированной структуре малый торговый бизнес распределяет то, что производит производственный в свою очередь на основе того, что дает технологический. Именно это является ключом к новой экономике».