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«Места такие»: группа «Дискотека Авария» поделилась впечатлениями о Башкирии

27 июня 03:43
Фото: Юлия Суворова / 1MI
На конференции с журналистами музыканты рассказали о своем путешествии по республики и сравнили её пейзажи с европейскими

Участники группы «Дискотека Авария» поделились своими впечатлениями от Башкирии в ходе пресс-конференции с журналистами 26 июня. Музыканты признались, что прошлым летом совершили поездку по территории республики и были восхищены пейзажем.

— У вас здесь очень красиво. Мы прошлым летом проехали на машине по всей Башкирии до Челябинска, — рассказали музыканты. — Очень красиво. Места такие — как будто Швейцария.

Напомним, российская группа стала хедлайнером фестиваля «Сердце Евразии», который прошёл ранее в Уфе. Отметим, что наряду с «Дискотекой» уфимцев и гостей столицы развлекали певец Сергей Трофимов, группа «PIZZA», симфонический и джазовый оркестры и многие другие.

Отметим также, что после замечания лидера группы «PIZZA» Сергея Приказчикова в Уфе провели демонтаж заборов на одной из центральных улиц города. По мнению музыканта, заборы серьёзно ограничивают свободу передвижения.

#Новости#Азамат Нухов#Общество
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