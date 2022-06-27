Что нам стоит дом построить: как Россия будет обеспечивать себя стройматериалами

В Минстрое РФ подчеркивают, что проблему дефицита нужно решать сообща — чиновникам, строителям, отраслевым объединениям, саморегулируемым организациям. Напомним, что весной правительство упростило порядок подтверждения пригодности материалов, изделий, конструкций и технологий для применения в строительстве. По словам члена Общественного совета при Минстрое России Рифата Рузилевича Гарипова, это существенно сокращает срок подтверждения пригодности не только вновь разработанных на территории России и передаваемых в массовое производство стройматериалов, но и тех материалов, производство которых только осваивается по зарубежным технологиям. К слову, подобную практику правительство отработало еще во время пандемии — благодаря таким кейсам, Россия спасает и другие свои отрасли, не только строительную.