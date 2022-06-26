В Стерлитамаке отремонтируют дороги к городскому пляжу

Добраться до городского пляжа можно по ул. Технической, через ул. Профсоюзную и ул. Кочетова. В этом году на данных участках начались ремонтные работы по национальному проекту «Безопасные качественные дороги». Это объекты по ул. Технической от ул. Бабушкина до ост.«Южная проходная»; по ул. Кочетова от ул. Лесной до ул. Бабушкина; по ул. Профсоюзной от ул. Элеваторной до ул. Железнодорожной.