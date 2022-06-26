mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Стерлитамаке отремонтируют дороги к городскому пляжу

26 июня 09:22
Фото: 1MI
Все работы должны быть завершены до 31 июля.

В этом году в связи с работами по благоустройству пляжа у реки Ашкадар городской пляж будет располагаться на р.Белой. Это специально оборудованная лодочная станция, расположенная у Бельского моста.

Добраться до городского пляжа можно по ул. Технической, через ул. Профсоюзную и ул. Кочетова. В этом году на данных участках начались ремонтные работы по национальному проекту «Безопасные качественные дороги». Это объекты по ул. Технической от ул. Бабушкина до ост.«Южная проходная»; по ул. Кочетова от ул. Лесной до ул. Бабушкина; по ул. Профсоюзной от ул. Элеваторной до ул. Железнодорожной.

Подрядные организации выполнили фрезерование, завершили укладывать выравнивающий слой, заменили старые бордюры на новые. Следующий этап — нанесение разметки.

Всего в этом году в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» в Стерлитамаке отремонтируют 15 автомобильных дорог общей протяжённостью более 11 км. По словам начальника отдела строительства Марата Кинзябаева, благодаря нацпроекту улучшается транспортно-эксплуатационного состояние автомобильных дорог местного значения.

#Новости#Касается каждого#Андрей Королев#Общество
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Вчера, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Вчера, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
24 октября, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Вчера, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
24 октября, 13:48