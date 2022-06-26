В Башкирии начали работать «Каникулярные профориентационные школы»

— Каникулярные профориентационные школы бесплатны для детей, финансирование идет за счет федерального бюджета. В этом году для школьников будет проведено 49 смен, в которых смогут принять участие 750 детей республики. Летом они пройдут в двух форматах: семидневные с дневным пребыванием детей и семидневные с круглосуточным пребыванием, — рассказал министр образования и науки РБ Айбулат Хажин.