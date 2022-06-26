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Пользователи ВКонтакте помогут отреставрировать исторический костюм Петра Великого

26 июня 11:59
Фото: Вконтакте
Команда ВКонтакте выпустила тематический стикерпак к юбилею первого российского императора — в этом году исполняется 350 лет со дня рождения Петра Великого.

Все вырученные с продажи стикеров средства пойдут на реставрацию исторического кафтана монарха, который находится в Государственном Эрмитаже. Стоимость проекта реставрации оценивается в несколько миллионов рублей.

Приобрести юбилейный набор и помочь сохранить костюм императора Петра I можно в магазине стикеров ВКонтакте: vk.com/stickers/peter1. Набор стоит 10 голосов и состоит из 36 юмористических и ситуативных изображений на все случаи жизни.

Зера Черешнева, директор по стратегическим проектам ВКонтакте:

«Пётр I был большим модником и, как подобает правителю, имел богатый гардероб, во многом вдохновлённый французской модой. Государственный Эрмитаж хранит сотни предметов одежды царя: шлафоры, матросские куртки-бостроги, головные уборы, множество нарядных кафтанов — одежды императора помогают проследить за развитием модных тенденций на рубеже XVIII столетия. Но некоторые предметы нуждаются в реставрации. Наш юбилейный набор стикеров с изображением Петра I позволит пользователям не просто разнообразить общение в сети, но, что важнее — внести свой вклад в сохранение культурного наследия, восстановить конкретную деталь его гардероба».

Кафтан относится к группе так называемых саксонских кафтанов императора Петра I. Они предназначались для зимы, были сшиты из сукна отличного качества, декорированы галунами и мехом. Кафтан датируется 1710-ми годами. Меховая отделка и галуны кафтана были утрачены, но реставраторы надеются найти в процессе работы единичные волоски, которые позволят реконструировать меховой декор.

Проект станет частью давнего плодотворного сотрудничества Эрмитажа и ВКонтакте и новым его этапом, а также частью большой программы поддержки культурных учреждений от соцсети, куда входят в том числе гранты для проектов культуры.

Сотрудничество Эрмитажа и ВКонтакте началось в 2015 году с фестиваля VK Fest. За это время музей успел стать постоянным участником фестиваля, подготовить задание для одного из самых масштабных соревнований среди IT-специалистов в стране — хакатона ВКонтакте, открыть запасники с историческими костюмами для интервью с модельером Жан-Полем Готье, стать информационным партнёром социальной сети и набрать более 350 тысяч подписчиков в официальном сообществе ВКонтакте.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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