Фальшдемократия: уфимцы разнесли инициативу мэра сделать желтую разметку

В соцсетях мэр написал, что цвет двойной сплошной и линии по краю проезжей части на Пушкина поменяли «по опыту других городов», так как желтый цвет способствует лучшей концентрации водителей и повышает уровень безопасности на дорогах. А кроме того и «смотрится интереснее». Ратмир Мавлиев предложил подписчикам проголосовать в поддержку желтого цвета. Большинству эта идея понравилась, в настоящий момент в ее поддержку (во «Вконтакте») высказались 919 (свыше 93%) человек, и это число все растет, против проголосовали 67 (почти 7%). Однако в комментариях сформировалась несколько иная картина.