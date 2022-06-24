«Здесь нужно в пяти местах работать»: почему жители Башкирии становятся вахтовиками

По данным Росстата, в 2017 году вахтовым методом работали 155 тысяч жителей республики. По этому показателю регион занимал третье место среди субъектов РФ. Больше вахтовиков проживало только в Москве и Ленинградской области. В 2019 году трудовых мигрантов насчитывалось уже 160,9 тысячи, в 2020 году — 165,3 тысячи. Это самая большая цифра среди регионов Приволжском федеральном округе.
Башкортостан часто сравнивают с соседней республикой — Татарстаном. Тема вахтовиков — одна из тех, что всплывает при сопоставлении регионов. В конце мая глава республики Радий Хабиров опубликовал пост о сотрудничестве с регионом-соседом. Тогда же он заметил, что у двух регионов схожая по структуре экономика.
Однако не все жители Башкортостана согласились с этим утверждением. В комментариях отметились многочисленные вахтовики. Они поинтересовались, почему при схожей экономике на многих северных месторождениях до половины работников — жители Башкортостана. При этом из Татарстана вахтовиков практически нет.
В пользу возмущенных вахтовиков, говорят цифры по трудовой миграции. В 2020 году, вахтовым методом работало всего 24,3 тысячи жителей Татарстана. Причем в сравнении с 2019 годом цифра не увеличилась, а уменьшилась почти на 4 тысячи.
«Изолировщик в Стерлитамаке получает 20 тысяч рублей. На эти деньги невозможно прокормить семью», — объясняет супруга вахтовика Наталья Федорова.
Вахтовым методом работает ее муж, брат и отец. Супруг начал уезжать на заработки в 2016 году после рождения ребенка. Условия в северных регионах, куда отправляются мужчины, далеко не всегда можно назвать удовлетворительными. Не очень хорошо организован быт, невкусная «столовская еда», холодный климат. Не везде есть даже баня, часто питьевая вода плохого качества.
Мужчины не против работать рядом с домом и жить с семьей, но только северных денег в Стерлитамаке им не найти — зарплаты у вахтовиков начинаются от 100 тысяч рублей. Ради этого они соглашаются жить вдали от дома по три-четыре месяца.
«Ипотека 20 тысяч, автокредит — еще 23, плюс оплата ЖКХ. Итого получается под 50 тысяч в месяц. А еще продукты, одежда и другие расходы. Чтобы просто жить, в Башкирии нужно работать на пяти работах, причем без выходных. Жить в съемной квартире, заниматься рабским трудом, но зато на родине. Поэтому и уезжают», — рассказал вахтовик Ильмир из Ишимбая.
Вернуть в Башкирию вахтовиков, уже привыкших к такой работе, будет очень непросто, отмечает вахтовик Булат из Уфы.
«Есть ведь и те, кто не просто привык к хорошим деньгам. Многим нравится север, нравится такая кочевая жизнь. Я сам на вахте уже десять лет и вряд ли смогу все время оставаться дома. Две недели — и уже надоедает», — объясняет он.
Муж уфимки Лилии ездит на вахту уже много лет. Из-за того, что мужа часто нет дома, она научилась «мужским» обязанностям: может собрать шкаф, забить гвоздь. Двое ее детей, конечно, хотят, чтобы папа всегда был рядом.
«Но жить дома и работать в Башкирии за копейки никому не хочется. За деньги, которые предлагают здесь, дома не проживешь и двух недель. А цены растут с каждым днем. Конечно, трудно одной без помощи: старшая пойдет в первый класс, младшей — год. Чтобы сходить по делам, нужно просить посидеть с детьми бабушек, у них не всегда получается. Да, за северную зарплату приходится платить — в первую очередь, здоровьем», — рассказывает Лилия.
Случаются и сцены ревности в семьях, где есть вахтовики: взаимоотношения и характеры у всех разные. Тяжело бывает и психологически, но, как только семья начинает задумываться об отказе от кочевой жизни и смотрит зарплаты по региону, сомнения исчезают.
То, что большинство приезжающих на север — из Башкирии, конечно, беспокоит и самих местных жителей, рассказывают вахтовики. Местные задаются вопросом, что «в республике видимо так плохо с работой, а не как в других регионах?».
Бульдозерист Флорид, на севере работает вахтовым методом с 1989 года. Начинал работать в Якутии, потом Магадан, Когалым, Урай, Коми, Нарьян-Мар, опять Когалым. По его словам, он не встречал бульдозериста из Республики Татарстан.
«Может, они и были где-то других местах, но мне не повезло просто — не могу даже вспомнить, чтобы кто-то сказал, что он из Казани. А вот из Башкирии, наверное, на севере работают 60-70% мужиков и процентов 25 женщин. Вот иногда сижу в кабине, смотрю на эту тундру и думаю, когда все это закончится. А ведь так хочется работать дома, рядом с женой, с детьми, прекрасный воздух, природа», — рассказал Флорид.
Нередко вахтовики не получают заработанных денег. Работодатели обещают большие зарплаты, а на самом деле выплачивают гораздо меньшие суммы. Часто — с задержками в три-четыре месяца. Проработав несколько месяцев на одних обещаниях, вахтовики попадают в ловушку. При увольнении есть риск потерять заработанные за несколько месяцев зарплат.
Многие остаются работать дальше «в долг» с непонятными перспективами расчета. Случаи обмана вахтовиков возникают периодически. Лишь единичные из них получают общественный резонанс.
В декабре 2019 года стало известно о конфликте, произошедшем между башкирскими вахтовиками и компанией «Уфанефтемаш». Уфимский работодатель отправлял рабочих на судостроительный комплекс в городе Большой Каменск Приморского края.
Зарплату им не выдавали месяцами, а когда работники устроили забастовку — отказались кормить в столовой. После видеообращения пострадавших сотрудников ситуацию пришлось взять под личный контроль главе республики.
Полгода спустя вахтовики оказались в другой сложной ситуации. На Чаяндинском газоконденсатном месторождении в Якутии, где вахтовым методом работали жители Башкирии, произошла вспышка коронавирусной инфекции. Самостоятельно купировать ее местные власти не могли. Тогда в Башкирии заявили, что примут порядка 1800 вахтовиков на обсервацию и лечение.
Айрат Низаметдинов был в числе тех вахтовиков, кто работал в Якутии, и успел вернуться в республику до начала эпидемии. Сейчас он продолжает трудиться ведущим инженером технического надзора в компании «Стройтранснефтегаз» (входит в «Газпром») на строительстве магистрального газопровода «Сила Сибири».
Та ситуация с распространением коронавируса в Якутии стала одним из мотивов для создания общественной организации вахтовиков. Центром ее выбрали Уфу, поскольку Башкирия лидирует по числу вовлеченных в трудовую миграцию жителей. Но в будущем сообщество объединит всех российских вахтовиков.
Низаметдинов намерен создать на базе организации «единое окно» для информационной поддержки работников и решения всех их вопросов. Свой проект он рассчитывает развивать при участии властей региона, от сотрудничества с которыми ожидает синергетического эффекта.
Республика же сможет получать оперативные данные о трудоустройстве вахтовиков «из первых рук» и при необходимости корректировать республиканские программы поддержки занятости населения. Такая работа в будущем может повлиять и на возвращение вахтовиков на родину.
«Ковидный» период принес и другую сложность, когда весной 2020 года работодатели временно приостановили перевахтовку. При этом те, кто остался на работе, были вынуждены работать три месяца подряд без выходных. А те, кто приехал в Башкирию в отпуск, «застрял» на родине, оставшись без дохода.
При этом некоторые вахтовики не смогли найти в Башкирии вообще никакой работы, даже низкооплачиваемой. Тогда они жаловались на повсеместные отказы в трудоустройстве. Местные работодатели не хотели брать работников, которые спустя месяц все равно вернутся на север.
Доктор экономических наук, ректор Института развития образования РБ Азат Янгиров, предлагает учитывать и относительные показатели распространенности трудовой миграции — долю вахтовиков в общей численности населения. В Башкирии показатель составляет 9%, в Московской области — 20%, в Ленинградской — превышает 17%, в Адыгее — составляет 17%, а в Чувашии — 12%. В качестве основной причины распространенности трудовой миграции в Башкирии он называет нефтедобывающую специализацию, характерную для региона на протяжении долгого времени.
«В связи с падением нефтедобычи [занятым в этой сфере] сотрудникам надо было где-то трудоустраиваться, и они были вынуждены уезжать в главные нефтедобывающие регионы страны, в первую очередь, в Тюменскую область. Сейчас почти 70% наших вахтовиков работают там. Второй фактор, состоит в том, что Башкортостан — один из лидеров в Российской Федерации по доле населения, проживающего в сельской местности», — прокомментировал Азат Янгиров Mkset.
Почти 38% населения живут в селах, где доходы существенно ниже, чем в городах. Соответственно, и мотивов искать более высокооплачиваемую работу у жителей деревень больше. При этом в будущем такая ситуация «будет переломлена», уверен экономист. Он считает, что вахтовая система останется, но вахтовые потоки будут переориентированы, останутся внутри республики.
«У нас очень активно развиваются территории опережающего социально-экономического развития, особая экономическая зона „Алга“. Растут привлекаемые в них инвестиции и число резидентов, а главное — начал наблюдаться реальный рост числа рабочих мест. В будущем мы сможем обеспечить работой вахтовиков внутри республики», — считает Азат Янгиров.
«Всего по итогам последнего года в стране за пределами своих субъектов временно трудились около 2,8 млн человек, в Башкортостане — более 166 тыс. человек или 4% и 9% в составе занятого населения, соответственно Как видно, уровень участия республики во временной трудовой миграции почти вдвое выше среднероссийского», - отмечает кандидат исторических наук, ведущий научный сотрудник Института стратегических исследований РБ Гульдар Ахметова (Хилажева).
Тому, считает она, есть несколько причин. Одна из них — это сама специфика экономического развития республики, где значительно представлены нефтегазовые отрасли. Это способствовало установлению тесных экономических связей Башкортостана с регионами страны, где они развиты, в том числе — с северными.
«С развитием нефтегазовых отраслей связано и то, что у нас очень хорошо поставлена система подготовки квалифицированных кадров для них. Помимо нефтяного университета кадры для нефтегазовых отраслей готовятся и во многих колледжах нашей республики. Эти кадры очень востребованы в регионах, где активно используются вахтовые методы работы, в первую очередь — в северных регионах страны»,кандидат исторических наук, ведущий научный сотрудник Института стратегических исследований РБ Гульдар Ахметова (Хилажева).