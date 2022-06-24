«Здесь нужно в пяти местах работать»: почему жители Башкирии становятся вахтовиками

«Может, они и были где-то других местах, но мне не повезло просто — не могу даже вспомнить, чтобы кто-то сказал, что он из Казани. А вот из Башкирии, наверное, на севере работают 60-70% мужиков и процентов 25 женщин. Вот иногда сижу в кабине, смотрю на эту тундру и думаю, когда все это закончится. А ведь так хочется работать дома, рядом с женой, с детьми, прекрасный воздух, природа», — рассказал Флорид.