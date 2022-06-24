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В Уфе общественники призывают демонтировать баннеры ФК «Уфа»

24 июня 14:39
Фото: 1MI
Уфимских активистов возмутили установленные по городу баннеры с фотографией футболиста Александра Зинченко, заявившего ранее о своей антимилитаристской позиции, сообщает в соцсетях общественник Руслан Бадретдинов

Участники общественной организации «Чистая Черниковка» выступили с требованием демонтировать развешенные по городу баннеры с портретом футболиста Александа Зинченко. Соответствующее заявление ранее опубликовал в соцсетях активист Руслан Бадретдинов.

Причиной, которая вызвала недовольство общественников, стали антимилитаристские высказывания экс-футболиста ФК «Уфа». Отметим, что 25-летний Александр Зинченко, выступающий ныне в роли полузащитника в английском клубе «Манчестер Сити», является уроженцем Украины.

В свою очередь, активисты настаивают на том, чтобы баннеры с изображением Александа Зинченко покинули башкирскую столицу. В противном случае, по словам Бадретдинова, общественники из «Чистой Черниковки» направят обращение в соответствующие инстанции.

— В противном случае, мы будем обязаны обратиться в профильные органы для объяснения позиции ФК «Уфа», — пишет активист соцсетях.

#Новости#Азамат Нухов#Общество
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