В Уфе общественники призывают демонтировать баннеры ФК «Уфа»

Участники общественной организации «Чистая Черниковка» выступили с требованием демонтировать развешенные по городу баннеры с портретом футболиста Александа Зинченко. Соответствующее заявление ранее опубликовал в соцсетях активист Руслан Бадретдинов.
Причиной, которая вызвала недовольство общественников, стали антимилитаристские высказывания экс-футболиста ФК «Уфа». Отметим, что 25-летний Александр Зинченко, выступающий ныне в роли полузащитника в английском клубе «Манчестер Сити», является уроженцем Украины.
В свою очередь, активисты настаивают на том, чтобы баннеры с изображением Александа Зинченко покинули башкирскую столицу. В противном случае, по словам Бадретдинова, общественники из «Чистой Черниковки» направят обращение в соответствующие инстанции.
— В противном случае, мы будем обязаны обратиться в профильные органы для объяснения позиции ФК «Уфа», — пишет активист соцсетях.