В Уфе дорога по улице Менделеева будет перекрыта на три дня

Так, ограничение на чётной стороне улицы Менделеева вступит в силу уже сегодняшним вечером с 22:00 и продлится до 6:00 25 июня. В свою очередь, нечётная сторона улица будет недоступна для проезда с 22:00 25 июня и до 6:00 26 июня.