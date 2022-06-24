Окончательный уход IKEA и открытие «Вкусно и точка»: Главное за неделю в Башкирии

Также ранее Mkset рассказывал историю обманутых паломников из Башкирии, которые намеревались совершить священное для мусульман паломничество в Мекку. Верующие должны были отправиться в Хадж к мусульманской святыне ещё в 2018 году, но были обмануты туроператором на сотни тысяч рублей. Как отмечает один из героев этой истории, в числе обманутых оказалось немало людей преклонного возраста, многих из которых сегодня уже нет в живых.