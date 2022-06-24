Германия обозначила сроки существования без российского газа

Выступая на ТВ, Мюллер отметил, что без регулярной подачи российского газа резервуары Германии быстро опустеют. Также он сообщил, что сейчас ситуацию с газовыми поставками можно назвать стабильной, но напряженной, поэтому призвал экономить газ и искать дополнительных поставщиков, пишет iz.ru.