Читатели немецких СМИ прогнозируют «газовые бунты» в Германии

«Посмотрим, что скажут господин Шольц и господин Хабек, когда люди начнут выражать свое недовольство зимой на улице, потому что там теплее, чем в квартире, а девальвированный евро дает мало тепла в качестве топлива…» — высказались читатели Die Welt.