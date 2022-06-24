Читатели немецких СМИ прогнозируют «газовые бунты» в Германии

Хабек заявил о введении второго уровня плана по чрезвычайному газоснабжению, сообщают «Народные Новости».
Предстоящая вынужденная экономия газа не порадовала читателей и они резко высказались в комментариях к заявлению Хабека. Комментаторы спрогнозировали надвигающийся бунт из-за скорой нехватки газа в стране.
Как отметил вице-канцлер, теперь газ в Германии станет дефицитным товаром, а правительство планирует выставить «аукционную модель экономии», при которой компаниям дадут возможность самим регулировать размер закупок и объем снижения потребления ресурса. Кроме того, власти пообещали ввести меры поощрения в виде вознаграждения наделению за отказ от потребления газа.
Жители Германии недовольны политикой своего государства, которое, по их мнению, действует наперерез интересам страны и народа.
Немцы выразили недоумение в связи с тем, что главной целью властей стало «насолить русским», а не думать о возмещении потерь. В своих комментариях читатели единогласно осуждают ошибочные действия правительства.
«Посмотрим, что скажут господин Шольц и господин Хабек, когда люди начнут выражать свое недовольство зимой на улице, потому что там теплее, чем в квартире, а девальвированный евро дает мало тепла в качестве топлива…» — высказались читатели Die Welt.