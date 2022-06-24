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21 июня скончался на 46-ом году жизни поп-певец Пьер Нарцисс

24 июня 06:43
Фото: wikimedia.org
Скончался 45 летний певец Пьер Нарцисс. Об этом в социальных сетях сообщила дочь артиста Каролина-Кристель Калачёва.

«Спасибо, папа, тебе за всё... Мне очень жалко, что его рядом со мной не будет… Но я надеюсь, что у него всё будет хорошо и в раю, и в последующих жизнях», – опубликовала Каролина-Кристель на своей страничке.

По информации RT со ссылкой на Kp.ru, Пьеру Нарциссу проводили операцию на почках.

#Новости#Ольга Земскова#Общество
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