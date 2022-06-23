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Posted 23 июня 2022, 12:30

Published 23 июня 2022, 12:30

Modified 21 октября 2022, 16:23

Updated 21 октября 2022, 16:23

Власти родного города Шатунова в Башкирии решили увековечить его память

23 июня 2022, 12:30
О смерти известного исполнителя Юрия Шатунова стало известно сегодня, 23 июня. Ранее ряд СМИ сообщал, что на родине певца установят памятник.

В администрации Кумертау сообщили корреспонденту Mkset, что на данный момент конкретно о памятнике Юрию Шатунову речь не идет.

Сам вопрос об увековечивании памяти известного уроженца Башкирии в ведомстве только обсуждается. По словам пресс-службы администрации, что и как будет пока неясно.

Напомним, что Юрий Шатунов скончался в Москве на 49-м году жизни. Причиной смерти стал инфаркт. Предполагается, что похоронят легенду 90-х в Москве на Троекуровском кладбище.

#Элина Сайфранова#Общество#Новости
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