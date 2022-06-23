Власти родного города Шатунова в Башкирии решили увековечить его память

Posted 23 июня 2022, 12:30
Published 23 июня 2022, 12:30
Modified 21 октября 2022, 16:23
Updated 21 октября 2022, 16:23
В администрации Кумертау сообщили корреспонденту Mkset, что на данный момент конкретно о памятнике Юрию Шатунову речь не идет.
Сам вопрос об увековечивании памяти известного уроженца Башкирии в ведомстве только обсуждается. По словам пресс-службы администрации, что и как будет пока неясно.
Напомним, что Юрий Шатунов скончался в Москве на 49-м году жизни. Причиной смерти стал инфаркт. Предполагается, что похоронят легенду 90-х в Москве на Троекуровском кладбище.