В список «20 главных событий России за 20 лет» попал рост продолжительности жизни

Начало новейшей истории Российской Федерации ознаменовалось довольно сложным периодом. В 1990-е годы активно разрушалось все то, что активно строили в стране на протяжении десятилетий. Продолжительность жизни в государстве упала тогда практически на пять лет, констатировали авторы проекта, пишет newsnn.ru.
Лучшим оказался в советское время 1990 год – продолжительность жизни достигла тогда уровня в 69,19 года. Однако в дальнейшем этот показатель стал стремительно падать. Эксперты связали ситуацию со следующими факторами: плохое питание, развал медицины, разгул криминала, стрессы, алкоголизация и крайняя неопределенность. Жизнь граждан России не только усложнилась, но и стала короче.
Остановить это падение удалось в 2003 году – тогда была зафиксирована отметка в 64,84 года. Это был исторический момент, и в перспективе продолжительность жизни уверенно росла. На пик она вышла перед пандемией коронавируса: в 2019 году показатель находился на уровне 73,34 года.
Говоря о факторах, переломивших сокращение срока жизни россиян, специалисты указывают, прежде всего, на то, что страна восстановилась после развала, произошедшего в 1990-х. В медицинских учреждениях России начали появляться необходимые медикаменты и современное оборудование. Стартовало строительство современных клиник – как широкого профиля, так и узкоспециализированных центров по борьбе с самыми опасными болезнями.
Вторым важным фактором эксперты называют популяризацию здорового образа жизни. Потребление алкогольной и табачной продукции в России стремительно падает – все больше наших соотечественников стали отказываться от вредных привычек. Многие россияне систематически посещают тренажерные залы и бассейны. Во многом этому способствовало решение восстановить практику сдачи норм «Готов к труду и обороне». По всему государству стали появляться площадки для проведения тренировок с последующей сдачей норм. Получение значков ГТО вновь стало в России почетным.
Кроме того, для широких масс стал доступным разнообразный и полноценный рацион питания. Заметно растут сейчас объемы потребления мясной и молочной продукции, фруктов и овощей.