В список «20 главных событий России за 20 лет» попал рост продолжительности жизни

Остановить это падение удалось в 2003 году – тогда была зафиксирована отметка в 64,84 года. Это был исторический момент, и в перспективе продолжительность жизни уверенно росла. На пик она вышла перед пандемией коронавируса: в 2019 году показатель находился на уровне 73,34 года.