Учалинский ГОК организовал для учалинцев патриотический вечер

В 1941-м война застала Учалинский рудник треста «Башзолото» в разгар добычи золотосодержащей руды и вскрышными работами на «Железной шляпе» - богатом медно-цинковом месторождении с высоким содержанием золота и серебра. Но большинство горняков оставили рабочие места и отправились на фронт. Добычей золота на руднике занялись старики, женщины и подростки. В шахте они выполняли тяжелую работу забойщиков и каталей, вручную откатывая груженые горной массой тачки по деревянному настилу из шахты на поверхность. Работали без выходных и отпусков, по 10-12 часов в день, перевыполняя планы на 120, 150 и даже 180 процентов. Самоотверженный труд учалинских горняков неоднократно отмечался Переходящими Красными Знаменами Всесоюзного центрального совета профессиональных союзов и Народного комиссариата цветной металлургии.