Стенд Минвостокразвития стал главной площадкой обсуждения Арктики на ПМЭФ

Советник президента, ответственный секретарь оргкомитета по подготовке и обеспечению председательства России в Арктическом совете Антон Кобяков заявил, что прошедшие на стенде мероприятия привлекли внимание участников и гостей ПМЭФ-2022 к перспективам российской Арктики, пишет muksun.fm.
В свою очередь посол по особым поручениям МИД РФ, председатель комитета старших должностных лиц Арктического совета Николай Корчунов отметил растущую роль Арктики в обеспечении экономической и стратегической безопасности нашей страны.
Одним из главных событий на арктическом стенде стала конференция по развитию телекоммуникаций и цифровизации в Арктике. На ней обсуждалось обеспечение региона высокоскоростным интернетом и качественной связью.
На международном семинаре по судостроению и судоремонту в Арктике обсуждалось достижение грузооборота в 80 млн тонн по Северному морскому пути. Этот показатель должен быть достигнут к 2024 году, а к 2030-му по СМП должны перевозить уже 150 млн тонн. Помимо этого, участники форума говорили о снижении стоимости ремонта кораблей на российских верфях.
Важной темой стало влияние профессий, относящихся к интеллектуальному труду, на социально-экономическое развитие Арктики. Также на этой сессии обсуждалось вовлечение коренных народов Севера в креативную деятельность.
Было отмечено, что действительно прорывные научные проекты, которые можно реализовать в Заполярье, могут быть только международными. Для их воплощения в жизнь нужен коллективный подход.
Напомним, что официальным информационным партнером ПМЭФ выступил федеральный медиахолдинг 1MI.