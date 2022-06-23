Стенд Минвостокразвития стал главной площадкой обсуждения Арктики на ПМЭФ

На международном семинаре по судостроению и судоремонту в Арктике обсуждалось достижение грузооборота в 80 млн тонн по Северному морскому пути. Этот показатель должен быть достигнут к 2024 году, а к 2030-му по СМП должны перевозить уже 150 млн тонн. Помимо этого, участники форума говорили о снижении стоимости ремонта кораблей на российских верфях.