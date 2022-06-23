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Стенд Минвостокразвития стал главной площадкой обсуждения Арктики на ПМЭФ

23 июня 10:31
Фото: piqsels.com
16 мероприятий арктической повестки прошло на стенде «Арктика — территория диалога». Оператором всех этих событий является Фонд Росконгресс.

Советник президента, ответственный секретарь оргкомитета по подготовке и обеспечению председательства России в Арктическом совете Антон Кобяков заявил, что прошедшие на стенде мероприятия привлекли внимание участников и гостей ПМЭФ-2022 к перспективам российской Арктики, пишет muksun.fm.

В свою очередь посол по особым поручениям МИД РФ, председатель комитета старших должностных лиц Арктического совета Николай Корчунов отметил растущую роль Арктики в обеспечении экономической и стратегической безопасности нашей страны.

Одним из главных событий на арктическом стенде стала конференция по развитию телекоммуникаций и цифровизации в Арктике. На ней обсуждалось обеспечение региона высокоскоростным интернетом и качественной связью.

На международном семинаре по судостроению и судоремонту в Арктике обсуждалось достижение грузооборота в 80 млн тонн по Северному морскому пути. Этот показатель должен быть достигнут к 2024 году, а к 2030-му по СМП должны перевозить уже 150 млн тонн. Помимо этого, участники форума говорили о снижении стоимости ремонта кораблей на российских верфях.

Важной темой стало влияние профессий, относящихся к интеллектуальному труду, на социально-экономическое развитие Арктики. Также на этой сессии обсуждалось вовлечение коренных народов Севера в креативную деятельность.

Было отмечено, что действительно прорывные научные проекты, которые можно реализовать в Заполярье, могут быть только международными. Для их воплощения в жизнь нужен коллективный подход.

Напомним, что официальным информационным партнером ПМЭФ выступил федеральный медиахолдинг 1MI.

#Новости#Юлия Кононенко#Общество
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