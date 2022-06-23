Оплата без карты: с помощью QR-кода оплатить товары и услуги можно почти в 11 000 тор

Оплата по QR-коду дает возможность клиентам Сбербанка совершать безналичные платежи даже в том случае, если с собой нет банковской карты или наличных. Продавец формирует QR-код для оплаты, который клиенту нужно отсканировать в Сбербанк Онлайн с помощью камеры, а после — подтвердить платеж. Покупатель может и сам сформировать QR-код в своем телефоне через приложение Сбербанк Онлайн. После того как кассир отсканирует код, оплата проходит с карты клиента.