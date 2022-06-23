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Оплата без карты: с помощью QR-кода оплатить товары и услуги можно почти в 11 000 тор

23 июня 09:06
Фото: sberbank.ru
Безналичную оплату товаров и услуг с помощью QR-кода принимают более 5 000 предприятий Башкирии — это почти 11 000 торговых точек по всей республике.

Около 2 000 организаций находятся в Уфе, остальные приходятся на прочие города Башкортостана.

Оплата по QR-коду дает возможность клиентам Сбербанка совершать безналичные платежи даже в том случае, если с собой нет банковской карты или наличных. Продавец формирует QR-код для оплаты, который клиенту нужно отсканировать в Сбербанк Онлайн с помощью камеры, а после — подтвердить платеж. Покупатель может и сам сформировать QR-код в своем телефоне через приложение Сбербанк Онлайн. После того как кассир отсканирует код, оплата проходит с карты клиента.

Азамат Салихов, управляющий Башкирским отделением Сбербанка:

«Я не раз становился свидетелем, как на кассе люди разворачивались и не совершали покупку из-за отсутствия банковской карты или наличных. Хочу напомнить, что есть еще один способ оплаты — с помощью смартфона по QR-коду в Сбербанк Онлайн. Крупнейшие торговые сети дают возможность расплачиваться таким образом, и с каждым днем количество таких торговых точек в Башкирии растет».

Для бизнеса оплата по QR-коду — возможность расширить способы оплаты, а, значит, и привлечь новых клиентов. Для этого не нужно специальное оборудование, обслуживание бесплатное. Более подробную информацию можно узнать на сайте www.sberbank.ru.

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