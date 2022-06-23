На Учалинском ГОКе создан единый центр мониторинга систем безопасности

Обеспечивая постоянный контроль над аппаратно-техническими средствами систем безопасности, комплексная система Центра предоставляет возможность мгновенно получить любой отчет о состоянии оборудования, линий связи и тревожных сигналов. Это в разы повышает оперативность реагирования как на сигналы тревоги, так и на неисправности. Если раньше определение места неисправности могло занять несколько дней, то теперь её локализация занимает минуты – соответствующая информация выводится на мониторы Центра. Каждая неисправность или отключение оборудования фиксируются и сохраняются в архив с сопроводительным комментарием о причинах возникновения ситуации и реакции персонала. Существенно сокращается также и время устранения неисправности.