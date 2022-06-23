На Учалинском ГОКе создан единый центр мониторинга систем безопасности

Пилотный проект по его созданию был реализован в продолжение созданного год назад Центра мониторинга технического состояния систем охранно-пожарной сигнализации, структуру которого дополнили системами видеонаблюдения комбината и системами контроля и управления доступом. Центр позволяет отслеживать работу оборудования и сетей передачи данных всех систем безопасности комбината в круглосуточном режиме.
– В Центре мы постарались максимально использовать возможности каждой из систем безопасности, а также интегрировать их друг с другом. Например, при появлении пожарного или охранного тревожного сигнала, изображение с находящейся рядом камеры системы видеонаблюдения автоматически выводится на экран диспетчерам, ответственным лицам и техническим специалистам Центра. И в этом направлении Центр продолжит развиваться, – отметил руководитель проекта по его созданию консультант генерального директора ОАО «УГМК» Геннадий Смыслов.
В ходе работы над созданием Центра специалисты Учалинского ГОКа последовательно выполнили ряд масштабных задач: провели аудит всех имеющихся систем безопасности комбината, построили новые сети передачи данных и инженерно-технические средства охраны, распределили потоки поступающей информации по отдельным каналам и увязали всё в единую систему. В результате на мониторах диспетчера Центра можно увидеть адресное расположение и техническое состояние любого прибора систем безопасности, будь то пожарный извещатель, турникет, электронный замок на входной двери или видеорегистратор.
– Техническую часть Центра можно дополнять оборудованием и совершенствовать. К примеру, сейчас у нас в тестовом режиме работают пять интеллектуальных модулей для видеокамер – детекторы дыма и огня. При распознавании дыма или огня они передают в Центр тревожный сигнал о пожаре, – рассказал начальник участка по монтажу, ремонту и обслуживанию систем безопасности ремонтно-монтажного управления Рамиль Абзалов.
Обеспечивая постоянный контроль над аппаратно-техническими средствами систем безопасности, комплексная система Центра предоставляет возможность мгновенно получить любой отчет о состоянии оборудования, линий связи и тревожных сигналов. Это в разы повышает оперативность реагирования как на сигналы тревоги, так и на неисправности. Если раньше определение места неисправности могло занять несколько дней, то теперь её локализация занимает минуты – соответствующая информация выводится на мониторы Центра. Каждая неисправность или отключение оборудования фиксируются и сохраняются в архив с сопроводительным комментарием о причинах возникновения ситуации и реакции персонала. Существенно сокращается также и время устранения неисправности.
На сегодняшний день к Центру под круглосуточное наблюдение подключены все объекты Учалинской и Межозерной промплощадок Учалинского ГОКа, санаторий-профилакторий и детский оздоровительный лагерь «Калкан».