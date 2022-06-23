Минеева: В Москве будут привлекать молодежь к защите прав предпринимателей

Минеева подчеркнула важность развития молодежного предпринимательства для целей, стоящих перед страной. Однако, по её мнению, молодежное предпринимательство всё ещё «недостаточно насыщенный сегмент». Руководству Москвы стоит продолжать мероприятия, делающие город более привлекательным для уже работающих бизнесменов и тех, кто только собирается стать предпринимателем. Это позволит не просто создать среду, в которой бизнесменам будет максимально комфортно, но и сформировать и скорректировать культуру предпринимательской деятельности.