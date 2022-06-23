Минеева: В Москве будут привлекать молодежь к защите прав предпринимателей

Минеева сообщила о подписании трехстороннего соглашения с АНО содействия развитию предпринимательства «Интеграция возможностей» и АНО «Институт общественных инициатив».
По словам бизнес-омбудсмена, данное соглашение не только улучшит совместные усилия трех указанных выше институтов. Вторая задача данного объединения — более широкое вовлечение молодежи в процесс защиты прав бизнесменов. Добровольцами центра могут стать юноши и девушки в возрасте от 14 лет, которые интересуются предпринимательством и юриспруденцией. Работа в этой структуре позволит им определиться с выбором будущей профессии и пройти необходимую практику, сообщает vostokmedia.com.
Отмечается, что волонтерское движение, направленное на защиту интересов предпринимательского сектора, создается впервые. Оно поможет молодым людям изнутри оценить особенности бизнес-сообщества, а также поможет укрепить в сознании молодежи понятия о правах, свободах и обязанностях предпринимателей.
Минеева заявила, что молодежь желает более активно погружаться в жизнь предпринимательского сообщества.
«Энергия, вовлеченность, жажда действовать — все эти качества помогут привить молодежи новые навыки и компетенции, а также дадут правовые знания. С другой стороны, работа бизнеса с волонтерами усилит его социальную ответственность. Давайте вспомним, что те, кто может, делают. Тот, кто может сделать больше, — волонтёр», — сказала бизнес-омбудсмен столицы.
Согласно имеющейся информации, возглавит новый центр руководитель АНО содействия развитию предпринимательства «Интеграция возможностей» Инга Яппарова.
Для экономики Москвы молодежное добровольческое движение — возможность акцентировать внимание на решении социальных задач делового сообщества и других важных вопросах. Что касается волонтеров, то они, работая в центре, могут продвинуться в самореализации на предпринимательском поприще.
Минеева подчеркнула важность развития молодежного предпринимательства для целей, стоящих перед страной. Однако, по её мнению, молодежное предпринимательство всё ещё «недостаточно насыщенный сегмент». Руководству Москвы стоит продолжать мероприятия, делающие город более привлекательным для уже работающих бизнесменов и тех, кто только собирается стать предпринимателем. Это позволит не просто создать среду, в которой бизнесменам будет максимально комфортно, но и сформировать и скорректировать культуру предпринимательской деятельности.
Напомним, в столице Российской Федерации уже была организована Молодежная школа уполномоченного по защите прав предпринимателей в Москве.