ИРИ включил рекорд по вводу жилья в проект “20 главных событий РФ за 20 лет”

Из всего объема введенного жилья на многоквартирные дома пришлось 43,5 млн квадратных метров, а на индивидуальные жилые дома - 49,1 млн квадратных метров. Что особенно важно, такой объем ввода жилья позволил улучшить жилищные условия 4,2 миллиона семей, или почти 10 миллионам россиян. В 2005 году в России строилось только 43,6 млн квадратных метров жилья, при этом целевой ориентир в 120 млн квадратных метров в год остается неизменным.