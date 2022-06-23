ИРИ: Разворот экономики — одно из главных событий в России за 20 лет

Что помогло достичь таких результатов? Эксперты сошлись во мнении, что одной из основных причин стабилизации и роста экономики стал элементарный порядок. В 90-х предприятия часто меняли собственников, каждый новый владелец знал, что он тут временно. А значит, нужно выжать максимум ресурсов из бизнеса, вывести все, что плохо лежит. Но с начала нулевых стало формироваться корпоративное ядро экономики, которое потянуло за собой средний и малый бизнес.